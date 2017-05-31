Сегодня, 14:01

Тихонов: состав "Крыльев Советов" обновится наполовину

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов в эфире клубной радиопрограммы "Крылья Губернии" рассказал о первых днях своей работы в самарском клубе.

– Андрей Валерьевич, ...Ровно 5 лет назад, в одном из интервью, вы сказали, что когда-нибудьвозглавите "Крылья". Скажите, с какими чувствами вы сейчас начнёте работу в Самаре в новом качестве?

– Я тоже очень рад. Есть огромное желание работать и делать результат. Ощущения самые положительные от того, что возвращаюсь в Самару, но в первую очередь сейчас нам предстоит много работы и поэтому внутри чувство ответственности. Хочется, чтобы самарские болельщики любили "Крылья", как и раньше. Приложим все силы, чтобы вернуться в Премьер-лигу. Попрошу терпения и поддержки.

– Насколько сильно обновится состав "Крыльев" в предстоящем сезоне?

– Уже точно можно сказать, что команда наполовину обновится. Часть игроков ушла. Сейчас собираем боеспособный коллектив, который сможет решить ту задачу, которая стоит перед "Крыльями".

– Вы сами принимаете участие в переговорах с потенциальными новичками "Крыльев"?

– С несколькими игроками вел переговоры лично, поскольку мне они хорошо знакомы. Работа ведется с утра и до вечера. Мы пытаемся подобрать лучших игроков на позиции, которые нам необходимо закрыть. У меня полный контакт со службами клуба, мы готовимся к сезону.

– Вы уже успели пообщаться с кем-то из игроков "Крыльев"?

– Пока нет, поскольку все игроки в отпуске. Обязательно будем общаться на сборах.

– Уже известно, кто будет вам помогать на тренерском мостике. Представьте, пожалуйста, коротко этих специалистов для болельщиков.

– С Владимиром Ежуровым мы вместе работали в "Енисее". Он 12 лет работал в этом клубе, до этого успел потрудиться в молодежке казанского "Рубина", хорошо знаком с Курбаном Бекиевичем Бердыевым. Можно сказать, прошел его школу. Анатолия Рожкова я хорошо знаю еще по игровой карьере – мы вместе играли в "Химках". В прошлом сезоне достаточно плодотворно поработали с ним в "Енисее". Этот специалист умеет повышать уровень вратарей, я ему доверяю. Также нам будет помогать физиотерапевт Виталий Левченко. Его посоветовал Владимир Ежуров, который хорошо знаком с ним и его возможностями. Он знаком со всеми современными техническими программами, готовил сборные команды. Это человек с хорошим опытом и знаниями.

Напомним, контракт самарского футбольного клуба "Крылья Советов" с главным тренером Андреем Тихоновым рассчитан на один год с возможностью пролонгации еще на год.

Игрокам "Крыльев" Тихонова представят 8 июня, сообщала пресс-служба клуба.

Добавим, по итогам завершившегося чемпионата самарцы покинули премьер-лигу, заняв 15-е место. Следующий сезон "Крылья" проведут в ФНЛ.

Для справки:

Андрей Тихонов выступал за футбольные клубы "Спартак" (Москва), "Химки", "Локомотив" (Астана). За "Крылья Советов" Тихонов провёл 147 матчей и забил 28 голов. По завершении игровой карьеры Тихонов работал в тренерском штабе московского "Спартака" и "Краснодара". В 2016 г. возглавил красноярский "Енисей", с которым добился лучшего результата в истории клуба.