Главное за сегодня: 
За окном: +20, завтра: +17
 Сегодня, 16:45 
Рейтинг: 0 
Сызранцев зовут на прием к замминистра здравоохранения

 

В Сызрани открыта предварительная запись на встречу с  заместителем министра здравоохранения Самарской области  Сергеем Вдовенко. Прием пройдет 14 июня.

Горожане смогут рассказать о проблемах в получении и оказании квалифицированной медицинской помощи, о работе медицинских учреждений.

Записаться на прием можно в отделе по работе с обращениями граждан администрации Сызрани по адресу: ул.Карла Маркса, д.67, кабинет 4 или  по телефону: 8 (8464) 98-55-46.

Прием начнется в 11:00 по адресу: Сызрань, ул.Ульяновское шоссе, д.2, (корпус стационара ГБУЗ СО «Сызранская городская больница № 1», 2 этаж, кабинет главного врача).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Теги: прием, здравоохранение, сызрань

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios