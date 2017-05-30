Сызранцев зовут на прием к замминистра здравоохранения
В Сызрани открыта предварительная запись на встречу с заместителем министра здравоохранения Самарской области Сергеем Вдовенко. Прием пройдет 14 июня.
Горожане смогут рассказать о проблемах в получении и оказании квалифицированной медицинской помощи, о работе медицинских учреждений.
Записаться на прием можно в отделе по работе с обращениями граждан администрации Сызрани по адресу: ул.Карла Маркса, д.67, кабинет 4 или по телефону: 8 (8464) 98-55-46.
Прием начнется в 11:00 по адресу: Сызрань, ул.Ульяновское шоссе, д.2, (корпус стационара ГБУЗ СО «Сызранская городская больница № 1», 2 этаж, кабинет главного врача).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Теги: прием, здравоохранение, сызрань
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