Сегодня, 16:45

Сызранцев зовут на прием к замминистра здравоохранения

В Сызрани открыта предварительная запись на встречу с заместителем министра здравоохранения Самарской области Сергеем Вдовенко. Прием пройдет 14 июня.

Горожане смогут рассказать о проблемах в получении и оказании квалифицированной медицинской помощи, о работе медицинских учреждений.

Записаться на прием можно в отделе по работе с обращениями граждан администрации Сызрани по адресу: ул.Карла Маркса, д.67, кабинет 4 или по телефону: 8 (8464) 98-55-46.

Прием начнется в 11:00 по адресу: Сызрань, ул.Ульяновское шоссе, д.2, (корпус стационара ГБУЗ СО «Сызранская городская больница № 1», 2 этаж, кабинет главного врача).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Теги: прием, здравоохранение, сызрань

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.