В «Южном городе» и ЖК «Желябово.РФ» сдадут 190 тыс. м2 жилья
По данным Единого реестра застройщиков компания «Древо» вошла в топ-10 застройщиков в России по вводу жилья на 1 июня 2017 г.
С начала года компания ввела в эксплуатацию 85 957 кв. м жилой площади, это 26 квартал в третьей очереди и 3 квартал в пятой очереди микрорайона "Южный город", сообщила пресс-служба компании.
До конца года ДК «Древо» планирует сдать более 190 000 кв. м жилья в проектах «Южный город» и ЖК «Желябово.РФ».
Теги: древо, южный город
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5 июня 2017, 17:30
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