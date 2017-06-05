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Похоронные агенства попросили главу Самары построить крематорий

Представители союза ритуальных организаций «Ритуал» предложили главе Самары Олегу Фурсову рассмотреть возможность строительства крематория в областной столице на условиях государственно-частного партнерства. Эксперты полагают, что новый крематорий позволит решить проблемы с коррупцией в сфере ритуальных услуг, нехваткой мест для захоронения на кладбище и считают этот вариант экологически более целесообразным по сравнению с традиционным погребением, пишет "Ъ".

«В мае 2017 года мы обратились к главе Самары с просьбой рассмотреть возможность строительства крематория в городе на условиях государственно-частного партнерства Ответа пока нет, но мы рассчитываем, что будет», - сообщил руководитель союза Сергей Любавин. По словам Любавина, создание и эксплуатация объекта поможет решить проблему с нехваткой земли для погребения в городе и сэкономить самарскому бюджету более 100 млн рублей.

Представители организации также предложили участвовать в проекте главам Новокуйбышевска, Чапаевска и Тольятти, в которых, по их информации, как и в Самаре, существует проблема нехватки площади под захоронения. По словам Любавина, кроме муниципалитетов в реализации проекта может участвовать от одной до 15-ти организаций из сферы ритуальных услуг, входящих в союз ритуальных организаций и контролирующих около 50% рынка.

Заместитель гендиректора ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что региону потребуется крематорий высокой мощности, и его строительство может обойтись бюджету минимум в 90 млн рублей.

«Строительство крематория высокой мощности в регионе позволит властям окупить вложения за пять лет и далее экономить в год до нескольких десятков млн рублей», - заявил Кабаков.

Идея строительства крематория на территории Куйбышева возникла еще в 1980-х гг. Тогда была создана правительственная программа по строительству кремационных комплексов в 11 городах СССР. В итоге крематорий был построен только в Екатеринбурге. Оживленный интерес к созданию данного объекта в Самаре появился в 1995 г.

По той же федеральной программе было закуплено оборудование и отведено место в районе кладбища Рубежное. В проектирование и начало строительства здания были вложены как городские, так и областные средства. Однако в 2003 г. финансирование было прекращено и процесс остановился.

В 2009 г. по инициативе экс-главы города Виктора Тархова приняли муниципальную программу "Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в г.о. Самара" на 2009-2025 гг. Помимо строительства новых кладбищ, реконструкции и расширения действующих, программа подразумевала и строительство крематория.

Предполагалось, что возводить здание будет МП "Спецкомбинат ритуальных услуг", которое выиграло соответствующие торги и заключило контракт с городским департаментом строительства и архитектуры почти на 300 млн рублей. Однако позднее аукцион был признан незаконным, и контракт пришлось расторгнуть.

В конце 2011 г. при руководстве городом экс-мэра Дмитрия Азарова сообщалось, что проектирование и строительство объекта запланировано на 2014 г. Городские власти совместно с МП "Спецкомбинат ритуальных услуг" рассматривали возможные варианты площадок для размещения объекта. Речь шла о земельном участке не менее 5 га.

Необходимость постройки крематория обусловила нехватка мест для захоронения на городских кладбищах. В департаменте потребительского рынка и услуг тогда объяснили, что сейчас места для могил есть только на кладбище "Рубежное". Еще одно кладбище - "Сорокины Хутора" - было закрыто для захоронений по решению суда. На остальных хоронят только в родственные могилы. Согласно проекту бюджета на 2012 г., мэрия собиралась решать проблему дефицита мест для захоронений за счет расширения уже существующих кладбищ.

В апреле 2015 г. департамент строительства и архитектуры Самары сообщил, что строительство крематория в городе невозможно из-за несоответствия СанПиН. Санитарно-защитная зона от крематория составляет 1 тыс. м, а территория под строительство крематория, включая санитарно-защитную зону, должна составлять порядка 250-300 га при отсутствии на ней жилых помещений.

В заявлении департамента строительства было отмечено, что в Самаре - острый дефицит земельных участков, свободных от прав третьих лиц. И размещение столь масштабного объекта не представляется возможным в границах города.

Теги: крематорий, самара, ритуал, кладбища

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