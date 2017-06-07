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 7 июня 2017, 17:11 
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На сайте администрации Самары теперь можно следить за подготовкой города к ЧМ-2018

На официальном сайте администрации Самары запустили раздел, посвященный подготовке к ЧМ-2018.  

В разделе представлены вкладки: «Туристам», где можно ознакомиться с достопримечательностями Самары, «Стадион», «Послы», также на главной странице можно увидеть, сколько времени осталось до мирового первенства по футболу.

"Уже сейчас посетителям сайта доступно расписание проведения игр Кубка Конфедераций FIFA и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Россиии сведения о том, где можно купить билеты на предстоящие матчи. Также есть лента новостей, где появляется информация о подготовке Самары к ЧМ-2018, строительстве объектов инфраструктуры, перекрытии дорог, работе Фестивале болельщиков FIFA и мероприятиях, посвященных мировому футбольному первенству", - сообщила горадминистрация.

Теги: администрация самары, сайт, чм-2018

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