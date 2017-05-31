Сегодня, 12:20

АвтоВАЗ начал производство газово-бензиновой Lada Vesta CNG

АвтоВАЗ приступил к производству двухтопливной версии Lada Vesta CNG. "Впервые в истории бренда к дилерам поступит автомобиль с серийной газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа", - сообщила компания.

Vesta CNG может использовать в качестве топлива как бензин, так и метан. Метан является наиболее безопасным, экологичным и недорогим видом топлива. "Его использование увеличивает ресурс мотора и снижает затраты на горючее более чем в 3 раза", - уверяют на предприятии.

Металлокомпозитный газовый баллон снабжен встроенным предохранителем и скоростным клапаном, исключающими возможность разрыва баллона, а также неконтролируемый выход газа при повреждении газовой магистрали. Баллон емкостью 90 л, рассчитанный на 18 кубометров газа, расположен в багажнике автомобиля позади спинки заднего дивана. Благодаря большому объему багажного отделения Vesta (480 литров), установка газового оборудования в минимальной степени повлияла на практичность автомобиля.

Полностью заправленный автомобиль способен проехать более 1000 километров без дозаправки. В случае, когда газ в баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин. Также возможна принудительная смена используемого топлива при помощи переключателя газ/бензин.

"Первые Vesta CNG, произведенные в мае, в ближайшее время поступят для тестирования к потенциальным корпоративным клиентам. О поступлении автомобиля в дилерскую сеть будет сообщено дополнительно", - пишет пресс-служба автопредприятия.

ОАО «АвтоВАЗ» представил двухтопливный автомобиль Lada Vesta CNG на пятом Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге в октябре 2015 г.

Тогда сообщалось, что два баллона, рассчитанные на давление до 250 атмосфер, будут установлены под полом багажника.

После демонстрации на выставке Vesta CNG отправилась на доводочные испытания.

Теги: двухтопливная, автоваз, веста

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.