АвтоВАЗ начал производство газово-бензиновой Lada Vesta CNG
АвтоВАЗ приступил к производству двухтопливной версии Lada Vesta CNG. "Впервые в истории бренда к дилерам поступит автомобиль с серийной газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа", - сообщила компания.
Vesta CNG может использовать в качестве топлива как бензин, так и метан. Метан является наиболее безопасным, экологичным и недорогим видом топлива. "Его использование увеличивает ресурс мотора и снижает затраты на горючее более чем в 3 раза", - уверяют на предприятии.
Металлокомпозитный газовый баллон снабжен встроенным предохранителем и скоростным клапаном, исключающими возможность разрыва баллона, а также неконтролируемый выход газа при повреждении газовой магистрали. Баллон емкостью 90 л, рассчитанный на 18 кубометров газа, расположен в багажнике автомобиля позади спинки заднего дивана. Благодаря большому объему багажного отделения Vesta (480 литров), установка газового оборудования в минимальной степени повлияла на практичность автомобиля.
Полностью заправленный автомобиль способен проехать более 1000 километров без дозаправки. В случае, когда газ в баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин. Также возможна принудительная смена используемого топлива при помощи переключателя газ/бензин.
"Первые Vesta CNG, произведенные в мае, в ближайшее время поступят для тестирования к потенциальным корпоративным клиентам. О поступлении автомобиля в дилерскую сеть будет сообщено дополнительно", - пишет пресс-служба автопредприятия.
ОАО «АвтоВАЗ» представил двухтопливный автомобиль Lada Vesta CNG на пятом Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге в октябре 2015 г.
Тогда сообщалось, что два баллона, рассчитанные на давление до 250 атмосфер, будут установлены под полом багажника.
После демонстрации на выставке Vesta CNG отправилась на доводочные испытания.
Теги: двухтопливная, автоваз, веста
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