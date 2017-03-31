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Сызрань ищет Главу города
Дума Сызрани на внеочередном заседании объявила конкурс на должность главы города.
С 1 июня досрочно сложил свои полномочия прежний глава-председатель думы Сергей Ананьев.
31 мая «Сергей Ананьев заявил о сложении с себя полномочий Председателя в целях реализации переходных положений Устава городского округа Сызрань. При этом он остается действующим депутатом Думы». Об этом говорится в сообщении пресс-службы думы. Единоросс Ананьев - депутат гордумы трех созывов, с 2004 г., председателем думы (и главой города) был избран в 2013 г.
Полномочия главы города до избрания нового будет исполнять глава администрации Николай Лядин.
Документы от потенциальных кандидатов будут принимать с 8 по 27 июня. С понедельника по четверг с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 12.00 и с13.00 до 16.00 ( выходные дни:суббота, воскресенье) в здании Думы г.о.Сызрань (кабинет юридического отдела) по адресу: 446001, г.Сызрань,ул.Комсомольская,д.2.
Дополнительную информацию по проведению конкурса можно получить в аппарате Думы Сызрани, контактный телефон 8(8464)33-18-37, ул. Комсомольская,2, кабинет юридического отдела.
Условия для участия в конкурсе на должность Главы Сызрани:
1) наличие у кандидата гражданства РФ или гражданства иностранного государства-участника международного договора РФ, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
2) владение кандидатом государственным языком РФ;
3) наличие у кандидата опыта работы на руководящих должностях;
4) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с требованиями гражданского законодательства и не содержание в местах лишения свободы по приговору суда;
5) отсутствие иных ограничений пассивного избирательного парва для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 12.06.202 №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ".
Теги: дума сызрань. глава города, конкурс
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