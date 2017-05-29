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Потребительские цены в Самарской области выросли на 1 п. п.
Потребительские цены в Самарской области выросли на 1 п. п.
По данным Самарастата на начало июня, потребительские цены в Самарской области с января выросли на 1 п. п.
Уровень инфляции в мае - 100,1%, в том числе:
- на продовольственные товары – 100,2%;
- на непродовольственные товары – 99,8%;
- на платные услуги – 100,3%.
Теги: самарастат, инфляция
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