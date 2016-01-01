Самарский предприниматель установит в Тольятти веревочный городок за 4,4 млн рублей
Индивидуальный предприниматель Александр Шепель из Самары получил подряд на выполнение работ по установке мобильного комплекса веревочного парка «Тарзания» в Тольятти. ИП был единственным участником закупки, которую провел Региональный центр спортивной подготовки «Арена».
Контракт заключен по максимальной начальной цене – 4,439 млн рублей. Комплекс установят по адресу: Тольятти, ул. Карла Маркса, 37.
«Размер основной конструкции: длина - 23 000 мм; ширина - 8000 мм, высота - 9500 мм.
Расстояние между этапами 6000 мм.
Высота платформ:
1) маршрут «Детский» - 0,5 м;
2) маршрут «Средний» -3,2 м;
3) маршрут «Взрослый» -6,2 м.
Средняя длина наклонных переправ (троллеев): 40-45 м», - сказано в документах закупки.
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