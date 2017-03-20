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Запустят скоростной рейс по маршруту «Самара-Зольное-Самара»
Запустят скоростной рейс по маршруту «Самара-Зольное-Самара»
"Самарское речное пассажирское предприятие" назначило рейсы на скоростном судне "Ингрия-03" по маршруту «Самара-Зольное-Самара».
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|Четверг, 8 июня
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