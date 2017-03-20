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Запустят скоростной рейс по маршруту «Самара-Зольное-Самара»

"Самарское речное пассажирское предприятие" назначило рейсы на скоростном судне "Ингрия-03"  по маршруту «Самара-Зольное-Самара».

Расписание:

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отпр. отпр. отпр. приб. отпр. отпр. отпр. приб.
Четверг, 8 июня 7:45 8:00 8:30 08:50 18:10 18:30 19:00 19:15

Теги: српп, зольное, ингрия

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