Сегодня, 17:22

Запустят скоростной рейс по маршруту «Самара-Зольное-Самара»

"Самарское речное пассажирское предприятие" назначило рейсы на скоростном судне "Ингрия-03" по маршруту «Самара-Зольное-Самара».

Расписание:

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Теги: српп, зольное, ингрия

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