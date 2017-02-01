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Самарцев атакуют мошенники-электрики

Администрация Железнодорожного района Самары предупреждает жителей многоквартирных домов, что в последнее время участились «набеги» псевдоэлектриков и контролеров.

"Эти люди представляются, как правило, привычными названиями энергетических компаний: например: ССК (Самарская сетевая компания), СГЭС (Самарские городские электрические сети), СамараГорЭнерго). Контролеры навязчиво и, даже угрожая на словах, а иногда и совершая вандальные действия заставляют жильцов производить замену счетчиков как старых, так и относительно новых.", - сообщила райадминистрация.

Услуги стоят 2600-3000 рублей. Зачастую счетчики ставятся с нарушениями (без вводных автоматов, не в установленных местах и т.д.).

Недобросовестные монтажники в случае отказа от их услуг – срезают пломбы со старых счетчиков, перерезают провода подачи электроэнергии, понуждая граждан к замене счетчика.

"В настоящий момент только две компании имеют право производить установку прибора учета электроэнергии с последующей официально опломбировкой. Это: ООО «Волжский проект» и ООО «ГрандЭнергоресурс». Телефоны: 972-74-24, 201-06-49, 8-927-692-74-24. Сайты: www.volga-project.com, www. заменим-электросчетчик.рф", - сообщает администрация Железнодорожного района.

Теги: счетчики, мошенники

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