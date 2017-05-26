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В Самаре отреставрируют Дом Линева-Разина

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Самары ищет подрядчика, который отремонтирует фасад и кровлю объекта культурного наследия регионального значения "Дом Линева-Разина". Здание находится по адресу: ул. Куйбышева, 44 / Пионерская, 46 литера А.

Подрядчика выберут 4 июля. Начальная стоимость контракта – 5,452 млн рублей. 

В перечень работ, которые должны быть выполнены до 10 октября, входят:

- ремонтно-реставрационные работы чердачного перекрытия кровли с заменой утеплителя;

-   восстановление, реставрация кирпичной кладки вентиляционных каналов, дымоходов. 

-   восстановление, столярных изделий: оконных конструкций, балконов, разработанных по архивным чертежам и фотографиям в соответствии с научно проектной документацией;

- изготовление кованных ворот с воссозданием декоративных деталей;

- реставрация и воссоздание штукатурки, окрасочной отделки по оконным откосам и стенам.

Для справки:

Дом Линева-Разина построен в 1900-е годы в неоготическом стиле. Архитектор — Филарет Засухин. В разные годы там находились Самарское бюро путешествий и экскурсий, АНО «Самарские санатории». Теперь здание занимает департамент социальной поддержки.

 

Теги: Дом Линева-Разина, ремонт

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