В Самаре отреставрируют Дом Линева-Разина
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Самары ищет подрядчика, который отремонтирует фасад и кровлю объекта культурного наследия регионального значения "Дом Линева-Разина". Здание находится по адресу: ул. Куйбышева, 44 / Пионерская, 46 литера А.
Подрядчика выберут 4 июля. Начальная стоимость контракта – 5,452 млн рублей.
В перечень работ, которые должны быть выполнены до 10 октября, входят:
- ремонтно-реставрационные работы чердачного перекрытия кровли с заменой утеплителя;
- восстановление, реставрация кирпичной кладки вентиляционных каналов, дымоходов.
- восстановление, столярных изделий: оконных конструкций, балконов, разработанных по архивным чертежам и фотографиям в соответствии с научно проектной документацией;
- изготовление кованных ворот с воссозданием декоративных деталей;
- реставрация и воссоздание штукатурки, окрасочной отделки по оконным откосам и стенам.
Для справки:
Дом Линева-Разина построен в 1900-е годы в неоготическом стиле. Архитектор — Филарет Засухин. В разные годы там находились Самарское бюро путешествий и экскурсий, АНО «Самарские санатории». Теперь здание занимает департамент социальной поддержки.
Теги: Дом Линева-Разина, ремонт
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
5 июня 2017, 11:24
Фонд капитального ремонта Самарской области хочет занять 1,8 млрд рублей
Комментариев: 0
|Какие дороги перекроют в Самаре в июне
2 июня 2017, 16:56
|Корпус академии Наяновой на ул. Молодогвардейская отреставрируют за 27 млн рублей
1 июня 2017, 11:49
|Ул. Чапаевскую в Самаре перекрыли до 2 июня
29 мая 2017, 10:20
|СВГК не понравились заявки строителей
26 мая 2017, 12:24