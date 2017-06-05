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Самара займет еще 2 млрд рублей

Самара планирует занять у банков еще 2 млрд рублей. Городской департамент финансов объявил 4 аукциона по выбору кредиторов. Их планируют назвать 30 июня.

Город хочет открыть в банках 4 невозобновляемые кредитные линии с лимитов выдачи в 500 млн рублей каждая. Занять деньги на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств Самара планирует на 2 года. Под 9,3% годовых. «…на основании принципа эффективности использования бюджетных средств».

На обслуживание всех кредитных линий город собирается потратить не более 372 млн рублей (по 93 млн рублей на каждую: в 2017 г. – по 19,492 млн рублей; в 2018 г. – по 46, 500 млн рублей; в 2019 г. – по 27, 008 млн рублей).

Выбрать все суммы по предоставленным кредитам Самара собирается в течение полугода после подписания муниципального контракта с банком-победителем.

В мае Самара уже выбрала кредитора, который предоставит бюджету 3 млрд рублей. 6 годовых кредитных линий городу открыл Сбербанк. На обслуживание этих кредитов Самара потратит 280,518 млн рублей. Начальная ставка, под которую город был готов занять деньги, составляла 9,95% годовых.

В конце 2016 г. бюджет Самары на этот год утвердили бездефицитным. Доходы и расходы – 13,706 млрд рублей. Но к началу марта после внесенных изменений плановые доходы города выросли до 20,69 млрд рублей, расходы – до 21,022 млрд рублей. Банкам город уже должен 1,78 млрд рублей.

Предельный объем муниципального долга, запланированный на этот год, не должен превысить 15,099 млрд рублей. Из них кредиты банков – 13,659 млрд рублей.

Теги: самара, кредиты, банки

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