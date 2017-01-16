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Самарское ООО "Триумф" оштрафовали на 1 млн рублей

В Самарской районный суд направлено уголовное дело в отношении директора ООО «Триумф» Анатолия Широкова. Он обвиняется в даче крупной взятки начальнику отдела судебных приставов.

ООО «Триумф» также назначен штраф по ст. 19.28 КоАП РФ в размере 1 млн рублей, сообщила облпрокуратура.

Теги: ооо триумф, взятка

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