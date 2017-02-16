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Больница Середавина не использует медоборудование на 13,3 млн рублей

Счетная палата Самарской области нашла нарушения при проверке финансово-хозяйственной деятельности Самарской областной больницы им. Середавина за 2015-2016 гг.

В частности, в больнице размещены банковский терминал «Газбанка» и торговые точки без согласования с министерством имущественных отношений Самарской области и оформления договоров аренды. При этом договоры возмещения расходов по оплате за коммунальные услуги больница не заключала.

Также нет договора безвозмездного пользования с Институтом последипломного образования Самарского государственного медицинского университета, который занимает 221 кв. м на территории больницы.

По мнению аудиторов больница неэффективно использовала медоборудование -барокамеру и центральную мониторную станцию общей остаточной стоимостью 10,3 млн рублей. Не используется и оборудование отделения спортивной медицины на 3 млн рублей, размещённое в неотремонтированном и не предназначенном для проведения процедур помещении.

«СОКБ несет расходы по оплате услуг сторонней организации за стерилизацию и дезинфекцию в 2 раза превышающие расходы, которое Учреждение несло при выполнении данных работ самостоятельно до 2015 г.», - отметило ведомство.

Кроме этого, при формировании заявки на субсидии из бюджета Самарской области, больница не предоставляла данных о доходах, которые приносили ей платные услуги. И у больницы не было внутреннего регламента, по которому расходовались деньги, полученные от оказания платных услуг.

Теги: счетная палата, больница середавина

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