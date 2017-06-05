Корпорация "КОШЕЛЕВ" вошла в ТОП-20 застройщиков по вводу жилья в России
Корпорация "КОШЕЛЕВ" вошла в ТОП-20 застройщиков по вводу жилья в России, заняв 17-ую строчку рейтинга Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА). Об этом сообщает пресс-служба компании.
На 1 июня 2017 года девелопер ввел в эксплуатацию 17 многоквартирных домов общей площадью 58,6 тыс кв. м.
Основными лидерами рейтинга НОЗА стали традиционно компании из Москвы и Санкт- Петербурга. В первую 20-ку, помимо компаний Самарской области, вошли застройщики из Татарстана, Красноярского края и Рязанской области.
Теги: кошелев
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