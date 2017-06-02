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Тольятти потратил на обслуживание долгов в 4 раза больше, чем на благоустройство

Аудиторы счетной палаты Самарской области, проверявшие Тольятти за 2015-2016 гг., отметили «высокий уровень долговой нагрузки на бюджет г.о. Тольятти, а также значительный объем расходов на обслуживание долговых обязательств, что приводит к ограничению возможности бюджета по финансированию социально значимых расходов».

90% займов Тольятти взял в коммерческих банках, а на их обслуживание потратил 98,5% сумм, запланированных на обслуживание муниципального долга.

Расходы на обслуживание долгов в 2015 г. в 6 раз превысили расходы бюджета города на программу «Семья и дети г.о. Тольятти», и в 4 раза – на программу «Благоустройство территории г.о. Тольятти».

При больших долгах и максимальном уровне дефицита мэрия Тольятти тратила бюджетные деньги на компенсации ущерба представителям малого и среднего бизнеса, пострадавшим на финансовом и фондовом рынках РФ. А также на выдачу «муниципальных гарантий без права регрессного требования коммерческим организациям, ведущим прибыльную деятельность».

Аудиторы обнаружили, что мэрия излишне перечислила за два года 1,75 млн рублей чиновникам, отвечающим за охрану труда (деньги на это выделял Минтруда самарской области). При этом в отделе охраны труда в 2015 г. работало всего 6, а в 2016 г. – 5 человек.

Кроме этого, обнаружили проверяющие, власти Тольятти оплатили 10,8 млн рублей за невыполненные работы. А в квартирах для детей-сирот аудиторы нашли «недостатки в конструктивных элементах и неисправности инженерного оборудования». Мэрия должна была заставить подрядчиков устранить недоделки по гарантии, считают в счетной палате. Недостаток контроля со стороны городских властей аудиторы нашли и на других стройобъектах.

Теги: тольятти, счетная палата, самарской области

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