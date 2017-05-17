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В Сызрани построят ФОК за 139 млн рублей

Комитет по строительству и архитектуре администрации Сызрани ищет подрядчика, который построит физкультурно-спортивный комплекс у стадиона «Центральный» на ул. Победы, 66.

Начальная цена контракта - 139,5 млн рублей. Подрядчика выберут 29 июня. Справиться с заданием он должен до 20 декабря 2017 г. Источник финансирования, как указано в документах аукциона, - бюджеты Сызрани и Самарской области.

Напомним, что проект ФОКа делало ООО «ПСК «Волга»» за 12,95 млн рублей.

Для справки:

Стадион «Центральный» ремонтируется с 2007 г. по мере поступления денег. Сначала обновить стадион планировалось к 8 сентября 2013 г. (день города в Сызрани – Самара.ру) Тогда на реконструкцию из бюджета города выделили 9,5 млн рублей, из областной казны - 115,5 млн. Из-за большого объема работ в срок закончить не успели. В апреле 2014 г. власти решили скорректировать проект в соответствии с современными требованиями. На завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию стадиона в областном бюджете заложили 60 млн рублей. В сентябре 2014 г. сызранская дума выделила на реконструкцию (из поступлений из вышестоящих бюджетов) 57 млн рублей. В феврале 2015 г. власти заявили, что стадион может быть открыт до конца года, но без северной трибуны.

Общая площадь стадиона - 21 203 кв. м, площадь застройки – 4 452 кв. м Согласно документам последней закупки, продолжительность работ на первом этапе должна была составить 7,8 месяцев, на втором - 2,4 месяца.

Теги: фок, сызрань

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