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В Самарской области отравлений алкоголем было в 2 раза больше, чем в среднем по России

Самарская область вошла в число 7 регионов России, где в 2016 г. число острых отравлений от спиртосодержащей продукции было вдвое выше среднероссийского уровня. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора.

По продаже спиртного Самарская область в группе регионов, где в прошлом году водки и ликероводочных изделий продавали по 3-5 л на душу населения

Область вошла и в число 44 регионов, где в прошлом году число летальных исходов от отравлений спиртосодержащей продукцией был выше среднероссийского уровня - от 1,1 до 1,5 раз.

Всего в России «в 2016 году показатель острых отравлений от спиртосодержащей продукции составил 32,9 случая на 100 тыс. населения (2015 г. – 34,6; 2014 г. – 33,6), в том числе с летальным исходом 8,9 случая на 100 тыс. населения (в 2015 г. – 9,8; в 2014 г. – 9,7).

В 2016 году по сравнению с 2015 годом в целом по Российской Федерации отмечено незначительное снижение показателя острых отравлений от спиртосодержащей продукции (на 4,9 %), в том числе показателя острых отравлений от спиртосодержащей продукции с летальным исходом (на 9,2 %)».

Теги: алкоголь, отравление, самарская область, роспотребнадзор

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