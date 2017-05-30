Сегодня, 12:00

В Самарской области сильно подорожал картофель

Самарастат опубликовал результаты мониторинга средних розничных цена в Самарской области за прошлую неделю.

Сильнее всего подорожал картофель - сразу на 10% (40,8 руб./кг).

На 4,5% повысились средние цены на яблоки (85 руб./кг), морковь (38 руб./кг) и капусту (37,7 руб./кг).

Подешевели: на 8% - помидоры (138 руб./кг), на 6,5% - огурцы (92 руб./кг) и куриные яйца - на 5% (46 рублей за десяток).

Теги: самарастат, цены

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.