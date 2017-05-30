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В Самарской области сильно подорожал картофель
В Самарской области сильно подорожал картофель
Самарастат опубликовал результаты мониторинга средних розничных цена в Самарской области за прошлую неделю.
Сильнее всего подорожал картофель - сразу на 10% (40,8 руб./кг).
На 4,5% повысились средние цены на яблоки (85 руб./кг), морковь (38 руб./кг) и капусту (37,7 руб./кг).
Подешевели: на 8% - помидоры (138 руб./кг), на 6,5% - огурцы (92 руб./кг) и куриные яйца - на 5% (46 рублей за десяток).
Теги: самарастат, цены
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