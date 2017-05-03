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"Просим остановить деструктивные процессы в коллективе АСИ СамГТУ, организованные дирекцией АСИ"

На сайте samgasu.ru появилось обращение сотрудников АСИ СамГТУ к дирекции АСИ:

«Уважаемые коллеги!

Просим остановить деструктивные процессы в коллективе АСИ СамГТУ, организованные дирекцией АСИ.

В последние недели коллектив АСИ вынужден тратить рабочее время на внеплановые собрания, совещания и заседания по обсуждению действий дирекции АСИ, которая поставила задачу отсоединить АСИ от СамГТУ.

Идея разделения СамГТУ была выдвинута руководством АСИ. Их заявление о поддержке этой идеи трудовым коллективом является необоснованным. Подтверждением этому служат решения, принятые трудовыми коллективами кафедр АСИ СамГТУ о не выдвижении делегатов на конференцию работников АСИ, посвященную выходу АСИ из состава СамГТУ.

Деструктивные процессы отвлекают преподавателей и учебно-вспомогательный персонал от исполнения их трудовых обязанностей. Всё это происходит в период подготовки к сессии и защиты выпускных квалификационных работ. Особо следует отметить, что дирекция АСИ препятствует подготовке кафедр к аккредитации университета. Раздувание скандала внутри коллектива может оказать негативное влияние на набор первокурсников в текущем году.

Коллектив регулярно вводится в заблуждение руководством АСИ относительно текущей ситуации, о простоте процедуры выделения АСИ в отдельное образовательное учреждение.

Привлечение студентов к протестным выступлениям в средствах массовой информации против руководства университета приобретает угрожающий характер, так как эта агитация построена на вымышленных фактах.

Руководством АСИ в лице М.И. Бальзанникова, Л.А. Мокроусовой, О.Г. Орлова 29 мая 2017 г. было опубликовано «Обращение к преподавателям, работникам и студентам» с угрозами в адрес работников, препятствующих организации протестных движений.

Все, кто подписывает настоящее обращение, осознают всю тяжесть ситуации, в которой мы сейчас оказались. Мы требуем от дирекции АСИ СамГТУ прекратить развитие конфликта, который разрушает учебно-воспитательный процесс и подготовку к аккредитации опорного вуза Самарского региона».

2 июня под этим обращением подписались 89 сотрудников АСИ СамГТУ, в числе которых:

декан ФИСПОС М.В. Шувалов,

декан ФПГС А.А. Пищулев,

декан СТФ Т.Е. Гордеева,

декан АФ Н.Д. Потиенко,

декан ФД С.Г. Малышева,

декан ЗФ Н.В. Власова,

декан ФЭУС С.В. Домнина,

зав.кафедрой ВВ А.К. Стрелков,

зав.кафедрой ПГТС С.В. Евдокимов,

зав.кафедрой СИТЭ О.В. Дидковская,

зав.кафедрой АСГиИИ С.А. Колесников,

зав.кафедрой дизайна Т.В. Каракова,

зав.кафедрой ИП С.А. Малахов,

зав.кафедрой РиРАН Т.В. Вавилонская,

зав.кафедрой ТГВ Н.А. Новопашина,

зав.кафедрой ВМ О.В. Юсупова,

а также профессора, доценты, старшие преподаватели, ассистенты, инженеры, сотрудники лицея и др."

Добавим, что накануне, в паблике АСИ "Вконтакте" были опубликованы итоги конференции 5 июня, прошедшей в АСИ:

"Сегодня, 5 июня 2017 года, состоялась конференция работников АСИ. Главным и по-существу единственным вопросом повестки было отделение АСИ от СамГТУ. Из 89 делегатов, принявших участие в конференции, 86 проголосовало за отделение от СамГТУ и восстановление автономии архитектурно-строительного вуза.

При этом директор АСИ М.И. Бальзанников отметил, что процедура отделения регулируется нормами существующего законодательства и провести её возможно, хоть и трудно.

Следующим этапом действий за восстановление самостоятельности архитектурно-строительного образования станет обращение руководства АСИ в высшие административные инстанции, сформированное на основе решения, принятого на данной конференции. Цель этого обращения – привлечь внимание министерства образования и науки Российской Федерации к решению вопроса по ходатайству коллектива АСИ об отделении АСИ от СамГТУ.

Важность решения, принятого на конференции трудовым коллективом АСИ, невозможно переоценить: оно не только демонстрирует сплоченность и принципиальность работников института, но и является важнейшим элементом правовой базы, на основе которой может начаться процесс отделения структурного подразделения (АСИ) от СамГТУ"

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора

Теги: сгасу, самгту, аси

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