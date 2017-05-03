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"Просим остановить деструктивные процессы в коллективе АСИ СамГТУ, организованные дирекцией АСИ"

На сайте samgasu.ru появилось обращение сотрудников АСИ СамГТУ к дирекции АСИ:

«Уважаемые коллеги!

Просим остановить деструктивные  процессы в коллективе АСИ СамГТУ, организованные дирекцией АСИ.

В последние недели коллектив АСИ вынужден тратить рабочее время на внеплановые собрания, совещания и заседания по обсуждению действий дирекции АСИ, которая поставила задачу отсоединить АСИ от СамГТУ.

Идея разделения СамГТУ была выдвинута руководством АСИ. Их заявление о поддержке этой идеи трудовым коллективом является необоснованным. Подтверждением этому служат решения, принятые трудовыми коллективами кафедр АСИ СамГТУ о не выдвижении делегатов на конференцию работников АСИ, посвященную выходу АСИ из состава СамГТУ.

Деструктивные процессы отвлекают преподавателей и учебно-вспомогательный персонал от исполнения их трудовых обязанностей. Всё это происходит в период подготовки к сессии и защиты выпускных квалификационных работ. Особо следует отметить, что дирекция АСИ препятствует подготовке кафедр к аккредитации университета. Раздувание скандала внутри коллектива может оказать негативное влияние на набор первокурсников в текущем году.  

Коллектив регулярно вводится в заблуждение руководством АСИ относительно текущей ситуации, о простоте процедуры выделения АСИ в отдельное образовательное учреждение.

Привлечение студентов к протестным выступлениям в средствах массовой информации против руководства университета приобретает угрожающий характер, так как эта агитация построена на вымышленных фактах.

Руководством АСИ в лице М.И. Бальзанникова, Л.А. Мокроусовой, О.Г. Орлова 29 мая 2017 г. было опубликовано «Обращение к преподавателям, работникам и студентам» с угрозами в адрес работников, препятствующих организации протестных движений.

Все, кто подписывает настоящее обращение, осознают всю тяжесть ситуации, в которой мы сейчас оказались. Мы требуем от дирекции АСИ СамГТУ прекратить развитие конфликта, который разрушает учебно-воспитательный процесс и подготовку к аккредитации опорного вуза Самарского региона».  

2 июня под этим обращением подписались 89 сотрудников АСИ СамГТУ, в числе которых:

  • декан ФИСПОС М.В. Шувалов,
  • декан ФПГС А.А. Пищулев,
  • декан СТФ Т.Е. Гордеева,
  • декан АФ Н.Д. Потиенко,
  • декан ФД С.Г. Малышева,
  • декан ЗФ Н.В. Власова,
  • декан ФЭУС С.В. Домнина,
  • зав.кафедрой ВВ А.К. Стрелков,
  • зав.кафедрой ПГТС С.В. Евдокимов,
  • зав.кафедрой СИТЭ О.В. Дидковская,
  • зав.кафедрой АСГиИИ С.А. Колесников,
  • зав.кафедрой дизайна Т.В. Каракова,
  • зав.кафедрой ИП С.А. Малахов,
  • зав.кафедрой РиРАН Т.В. Вавилонская,
  • зав.кафедрой ТГВ Н.А. Новопашина,
  • зав.кафедрой ВМ О.В. Юсупова,

а также профессора, доценты, старшие преподаватели, ассистенты, инженеры, сотрудники лицея и др."

Добавим, что накануне, в паблике АСИ "Вконтакте" были опубликованы итоги конференции 5 июня, прошедшей в АСИ:

"Сегодня, 5 июня 2017 года, состоялась конференция работников АСИ. Главным и по-существу единственным вопросом повестки было отделение АСИ от СамГТУ. Из 89 делегатов, принявших участие в конференции, 86 проголосовало за отделение от СамГТУ и восстановление автономии архитектурно-строительного вуза.
При этом директор АСИ М.И. Бальзанников отметил, что процедура отделения регулируется нормами существующего законодательства и провести её возможно, хоть и трудно.
Следующим этапом действий за восстановление самостоятельности архитектурно-строительного образования станет обращение руководства АСИ в высшие административные инстанции, сформированное на основе решения, принятого на данной конференции. Цель этого обращения – привлечь внимание министерства образования и науки Российской Федерации к решению вопроса по ходатайству коллектива АСИ об отделении АСИ от СамГТУ.
Важность решения, принятого на конференции трудовым коллективом АСИ, невозможно переоценить: оно не только демонстрирует сплоченность и принципиальность работников института, но и является важнейшим элементом правовой базы, на основе которой может начаться процесс отделения структурного подразделения (АСИ) от СамГТУ"

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора

Теги: сгасу, самгту, аси

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