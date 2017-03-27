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Владимир Махлай узнал о продаже "Тольяттиазота" из прессы

О том, что Владимир Махлай и его сын Сергей продают 71,5% акций «Тольяттиазота», сообщили «Ведомости». В пресс-службе компании Forbes сообщили, что им о продаже ничего не известно.

По информации собеседника "Ведомостей" в «Ренессанс капитал», банк получил мандат на продажу 71,5% акций еще в феврале, его срок истек вчера, 5 июня.

Владимир Махлай рассказал Forbes по телефону, что никаких переговоров о продаже не ведет.

Ранее в беседе с Forbes Махлай вспоминал, что Сергей приезжал к нему из США: «Папа, дай мне акции, мы с Андрюшкой (старший брат, живущий в Швейцарии и занимающийся малым бизнесом. — Forbes) поделимся». Оба брата заверили отца, что разделят по-честному. «Я что-то подписал, — вспоминает Махлай-старший. — Но точно ничего не оформлял официально». Фактически это означает, что до 2011 г. Махлай-старший был только топ-менеджером при акционерах, основным из которых был его сын Сергей. В 2011 г. Владимир Махлай был смещен с поста председателя совета директоров, а Сергей занял это место.

Сейчас Владимир Махлай утверждает, что его сын Сергей никаких переговоров о продаже «Тольяттиазота» не ведет и акции предприятия «никогда» не продаст. «Потому что это моя кровь», — заявил Махлай в комментарии Forbes. «Это говорят [про продажу] те, кому это выгодно, - продолжает он, - а мне ни $2 млрд, ни $200 млрд, ни $300 млрд не нужно». Впрочем, по словам Махлая-старшего, с Сергеем он в последнее время не встречался, и тот ему не звонил.

Теги: тольяттиазот, Махлай, продажа

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