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Standard & Poor's оценил облигационный заем Самарской области

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings присвоило рейтинг "ВB" (неинвестиционная, спекулятивная степень) новому облигационному займу Самарской области объемом 10 млрд рублей, сообщает Интерфакс.

9 июня Самарская область начинает размещать очередной облигационный заем. На 10 млрд рублей. Соответствующий приказ разместил областной Минфин. Будет размещено 10 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Облигации размещаются на 7 лет. Дата погашения займа – 31 мая 2024 г. Деньги от размещения направят на погашение долговых обязательств Самарской области.

Организатором размещения займа в начале мая выбрали АО «ВТБ Капитал».

Заем будет иметь 28 купонных периода по 91 день каждый. Ставка первого купонного дохода определится во время торгов. Ставки оставшихся периодов будут равны ставке первого купона.

Минфин области установил ориентир ставки 1-го купона облигаций на уровне 8,4-8,6% годовых. Он соответствует доходности к погашению через 7 лет 8,67-8,88% годовых.

В начале апреля Standard & Poor’s подтвердило рейтинги Самарской области на уровне "ВВ" и "ruАА". Прогноз по рейтингам изменен с "негативного" на "стабильный". «Изменение прогноза рейтингов отражает ожидания экспертов S&P, что благодаря контролю за расходами регион продемонстрирует сильные бюджетные показатели в 2017-2019 годах, сохранив низкий уровень долга. Рейтинги области могут быть улучшены, если соотношение между доходами и расходами на обслуживание долга превысит 120%».

Для справки

Рейтинг «ВВ» - Ниже уровня безопасных инвестиций, однако, выплаты по основным обязательствам достаточно защищены. Возможны задержки выплаты процентов и основной суммы долга. Качество обслуживания долга в рамках данной категории может сильно меняться. Присваивается также долгам, второстепенным по отношению к другим долгам того же эмитента с рейтингом ВВВ-.

Теги: Standard & Poor's, рейтинг, облигационный заем

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