Сегодня, 09:30

«Восходы» по четырем маршрутам будут ходить по-новому

Самарское речное пассажирское предприятие предупреждает, что с 6 июня будет действовать новое расписание для скоростных судов. Причина - ухудшение метеорологических условий.

«Восходы» по маршруту Самара–Тольятти будут ходить только по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Маршруты Самара-Сызрань и Тольятти-Сызрань будут работать только по выходным. Рейсы до Ширяево отменили.

Теги: восход, погода

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