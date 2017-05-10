Сегодня, 09:30
«Восходы» по четырем маршрутам будут ходить по-новому
«Восходы» по четырем маршрутам будут ходить по-новому
Самарское речное пассажирское предприятие предупреждает, что с 6 июня будет действовать новое расписание для скоростных судов. Причина - ухудшение метеорологических условий.
«Восходы» по маршруту Самара–Тольятти будут ходить только по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Маршруты Самара-Сызрань и Тольятти-Сызрань будут работать только по выходным. Рейсы до Ширяево отменили.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
Новости по теме
|
2 июня 2017, 15:06
Синоптики обещают ветер и грозу
Комментариев: 0
|МЧС предупредила об ухудшении погоды и порывах ветра
31 мая 2017, 17:04
|В Самарской области ожидаются заморозки
22 мая 2017, 17:14
|Билеты на "Восходы" теперь продают только по документам
16 мая 2017, 10:30
|Почему останавливается "Восход" на маршрутах Самара-Сызрань и Самара-Тольятти
10 мая 2017, 09:04
Общество, свежие новости
|Сколько стоит отдохнуть на море
Сегодня, 12:35
|В Самарской области отравлений алкоголем было в 2 раза больше, чем в среднем по России
Сегодня, 12:33
|Глава Тольятти представил своих замов
Сегодня, 09:18
|В Самаре принимают заявки на кинофестиваль «70/30»
Вчера, 17:45
|9404 жителя области вступили в программу «Жилье для российской семьи»
Вчера, 17:30