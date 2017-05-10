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«Восходы» по четырем маршрутам будут ходить по-новому

Самарское речное пассажирское предприятие предупреждает, что с 6 июня будет действовать новое расписание для скоростных судов. Причина - ухудшение метеорологических условий.

«Восходы» по маршруту Самара–Тольятти  будут ходить только по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Маршруты Самара-Сызрань и Тольятти-Сызрань будут работать только по выходным. Рейсы до Ширяево отменили.

 

Теги: восход, погода

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