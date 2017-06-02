Глава Тольятти представил своих замов
Глава Тольятти Сергей Анташев выбрал себе заместителей. Первым заместителем стал Игорь Ладыка. Ранее он занимал пост заместителя мэра — главы администрации Автозаводского района.
Заместителем по финансам, экономике и развитию назначен Алексей Бузинный. Ранее он был первым заместителем и также курировал финансово-экономический блок.
Заместителем главы городского округа — главой администрации Автозаводского района назначен Юрий Хвостов. Ранее он работал руководителем управления по работе с населением райадминистрации.
Главой Комсомольского района стал Артём Анисимов, который до этого был депутатом городской думы.
Артем Гончаров сохранил за собой пост главы администрации Центрального района.
Теги: анташев, тольятти, заместитель
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