Сегодня, 09:18

Глава Тольятти представил своих замов

Глава Тольятти Сергей Анташев выбрал себе заместителей. Первым заместителем стал Игорь Ладыка. Ранее он занимал пост заместителя мэра — главы администрации Автозаводского района.

Заместителем по финансам, экономике и развитию назначен Алексей Бузинный. Ранее он был первым заместителем и также курировал финансово-экономический блок.



Заместителем главы городского округа — главой администрации Автозаводского района назначен Юрий Хвостов. Ранее он работал руководителем управления по работе с населением райадминистрации.

Главой Комсомольского района стал Артём Анисимов, который до этого был депутатом городской думы.

Артем Гончаров сохранил за собой пост главы администрации Центрального района.

Теги: анташев, тольятти, заместитель

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