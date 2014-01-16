Вчера, 16:26

Рубакова посадили под домашний арест, разрешив прогулки и шоппинг

Руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова посадили под домашний арест до 3 августа. Как пишут самарские СМИ, такую меру суд избрал сегодня "в связи с заболеваниями подозреваемого".

Суд разрешил Рубакову прогулки с 19:00 до 21:00, а также посещение рынков и магазинов в радиусе двух километров от дома.

Напомним, уголовное дело в отношении руководителя департамента градостроительства администрации Самары Сергея Рубакова было возбуждено по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (предложение посредничества во взяточничестве)».

«… в мае 2017 года Рубаков предложил гражданину свое посредничество при передаче в качестве взятки денежных средств в сумме 2 миллионов 500 тысяч рублей неустановленным должностным лицам правоохранительных органов за содействие в принятии решения о прекращении в отношении гражданина уголовного дела», - говорится в сообщении СУ СК РФ по Самарской области.

"Денежные средства были получены от директора Государственного казенного учреждения Самарской области «Управление капитального строительства» (бывший руководитель ГУП СО «Стройконтроль») Мязитова Р.Ш. за решение вопроса о непривлечении последнего к уголовной ответственности по уголовному делу, возбужденному ГУ МВД России по Самарской области по факту незаконного получения субсидий ГУП СО «Стройконтроль» при осуществлении мероприятий по строительному контролю на объектах регионального значения", сообщила пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

Теги: рубаков, домашний арест

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