На реконструкцию набережной в Тольятти потратят 2,849 млрд рублей
На проект и реконструкцию набережной в Автозаводском районе Тольятти выделят 2,849 млрд рублей. Об этом говорится в постановлении правительства Самарской области.
В этом году предусмотрено 32,520 млн рублей.
С 2018 по 2020 гг. ежегодно на реконструкцию набережной планируется выделять по 938,826 млн рублей. Большая часть этих денег – из федерального бюджета (по 657,178 млн рублей ежегодно). За три года на ремонт набережной в Тольятти из федерального бюджета планируется получить 1,972 млрд рублей.
Набережная в Тольятти (ее построили на деньги АвтоВАЗа 40 лет назад, в 1997 г.передали на баланс города - Самара. ру) начала разрушаться еще в 2013 г. Периодически ремонтники заливали пробоины бетоном. Крупный провал - глубиной порядка 4 м - был зафиксирован осенью 2015 г. По оценкам специалистов, одна из причин провалов тротуара - разрушение конструкций опорной стены и высокий уровень воды в водохранилище в прошлом году.
Мэрия не устраняла обвал, ссылаясь на отсутствие денег в бюджете.
В июне 2016 г. Центральный райсуд Тольятти по требованию прокуроры обязал мэрию устранить обрушение асфальтового покрытия на набережной 8-го квартала в Автозаводском районе города. Тогда на набережной в районе световых опор № 22-23 образовалась яма длиной 650 см, шириной 600 см, глубиной 400 см.
В ночь с 29 на 30 мая на набережной восьмого квартала Автозаводского района обрушился участок пешеходной дорожки. Площадь участка составляет около 6 кв. м, глубина ямы – 3 метра.
«Администрация города инициировала срочное создание оперативного штаба по ликвидации последствий обрушения», - сообщила сегодня пресс-служба города.
После создания штаба, комиссии и плана «была проведена работа по ограждению контура провала проволокой и сигнальными лентами… Провалы засыпали строительными отходами… С 8 июня планируется установка временных ограждающих конструкций, чтобы не допускать пешеходов на данный участок».
«…для обеспечения общественной безопасности на территории набережной 8 квартала задействованы серьезные силы». Ежедневно с 11:00 до 21:00 там «курсируют конные, автомобильные и пешие патрули» из полицейских, спасателей и специалистов департамента общественной безопасности.
Теги: набережная Тольятти, реконструкция
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
16 мая 2017, 11:37
Площадь Славы доделает «Волгастройконсалт»
Комментариев: 0
|Прокуратуре Самарской области достроят 5-ый этаж
12 мая 2017, 16:02
|В Кинельском районе покажут партизанскую войну
28 апреля 2017, 17:41
|Цена проекта реконструкции бассейна в детсаду поселка Березы уменьшилась вдвое
19 апреля 2017, 10:55
|Струковский сад реконструируют за 227 млн рублей
18 апреля 2017, 12:29
|Тольятти потратил на обслуживание долгов в 4 раза больше, чем на благоустройство
Сегодня, 14:30
|В Сызрани построят ФОК за 139 млн рублей
Сегодня, 14:17
|В Самарской области сильно подорожал картофель
Сегодня, 12:00
|Standard & Poor's оценил облигационный заем Самарской области
Сегодня, 09:41
|Городам Самарской области дали более 120 млн рублей
Вчера, 15:21