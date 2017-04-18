Вчера, 16:12

На реконструкцию набережной в Тольятти потратят 2,849 млрд рублей

На проект и реконструкцию набережной в Автозаводском районе Тольятти выделят 2,849 млрд рублей. Об этом говорится в постановлении правительства Самарской области.

В этом году предусмотрено 32,520 млн рублей.

С 2018 по 2020 гг. ежегодно на реконструкцию набережной планируется выделять по 938,826 млн рублей. Большая часть этих денег – из федерального бюджета (по 657,178 млн рублей ежегодно). За три года на ремонт набережной в Тольятти из федерального бюджета планируется получить 1,972 млрд рублей.

Набережная в Тольятти (ее построили на деньги АвтоВАЗа 40 лет назад, в 1997 г.передали на баланс города - Самара. ру) начала разрушаться еще в 2013 г. Периодически ремонтники заливали пробоины бетоном. Крупный провал - глубиной порядка 4 м - был зафиксирован осенью 2015 г. По оценкам специалистов, одна из причин провалов тротуара - разрушение конструкций опорной стены и высокий уровень воды в водохранилище в прошлом году.

Мэрия не устраняла обвал, ссылаясь на отсутствие денег в бюджете.

В июне 2016 г. Центральный райсуд Тольятти по требованию прокуроры обязал мэрию устранить обрушение асфальтового покрытия на набережной 8-го квартала в Автозаводском районе города. Тогда на набережной в районе световых опор № 22-23 образовалась яма длиной 650 см, шириной 600 см, глубиной 400 см.

В ночь с 29 на 30 мая на набережной восьмого квартала Автозаводского района обрушился участок пешеходной дорожки. Площадь участка составляет около 6 кв. м, глубина ямы – 3 метра.

«Администрация города инициировала срочное создание оперативного штаба по ликвидации последствий обрушения», - сообщила сегодня пресс-служба города.

После создания штаба, комиссии и плана «была проведена работа по ограждению контура провала проволокой и сигнальными лентами… Провалы засыпали строительными отходами… С 8 июня планируется установка временных ограждающих конструкций, чтобы не допускать пешеходов на данный участок».

«…для обеспечения общественной безопасности на территории набережной 8 квартала задействованы серьезные силы». Ежедневно с 11:00 до 21:00 там «курсируют конные, автомобильные и пешие патрули» из полицейских, спасателей и специалистов департамента общественной безопасности.

Теги: набережная Тольятти, реконструкция

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.