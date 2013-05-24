Городам Самарской области дали более 120 млн рублей
Правительство Самарской области распределило 249 млн на стимулирующие субсидии муниципалителам.
Чапаевск получил 7 млн рублей, Сызрань – 18,8 млн рублей, Тольятти – 64,7 млн рублей.
Самаре выделят из областного бюджета 24,7 млн рублей, Похвистнево - 4,3 млн рублей. Новокуйбышевску - 3,4 млн рублей.
Бюджет Шигонского района пополнился почти на 4 млн рублей, Красноармейского района– на 3,1 млн рублей, Кошкинского района – на 3,3 млн рублей.
В целом на 2017 г. в областном бюджете предусмотрено на стимулирующие субсидии местным бюджетам 3,122 млрд рублей (на 339 муниципальное образование). Средства муниципалитеты распределят самостоятельно на благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, дороги и любые другие вопросы местного значения.
В мае между муниципалитетами распределили 283 млн рублей.
Теги: стимулирующие субсидии
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