В День России в Самаре споет Uma2rman
11–12 июня на второй очереди набережной Волги пройдет Межрегиональный фестиваль набережных «ВолгаФест», сообщает пресс-служба облправительства. Фестивальные площадки будут работать 11 июня - с 12.00 до 20.00, 12 июня - с 12.00 до 18.00.
На фестивале буду работать две сцены: на набережной и на пляже.
Конкурс-соревнование самодельных плавательных средств пройдет 11 июня в 12.00. На пляже состоится шоу воздушных змеев. На территории набережной пройдет перфоманс-шествие «Полет жизни», главным украшением которого станет зеркальная птица.
На «ВолгаФесте» выступят уличные театры из Самары, Санкт-Петербурга и гости из Франции, которые станут хэдлайнерами первого дня фестиваля.
В фестивале примут участие галереи, музеи и образовательные центры. В мастерских «Механические деревянные шестеренки» можно будет сделать предметы интерьера и унести их домой. Будут работать маркеты еды «ВолгаПикник» и сувениров «ВолгаМаркет», спортивная площадка.
Куратором площадки «Паблик-арт» в этом году будет проект «Огород». Объекты победителей конкурса малых архитектурных форм установят на всей территории «ВолгаФеста».
12 июня на второй очереди набережной пройдут мероприятия ко Дню России.
С 12.00 на главной сцене около памятника основателю Самары Григорию Засекину начнется концерт творческих коллективов и солистов Самары, Саратова, Москвы.
Параллельно начнут работать «ВолгаМаркет», «ВолгаПикник», «Творческая дача», детские и образовательные проекты. Жителям города и гостям покажут шоу воздушных змеев, посвященное сочетанию стихий воды и воздуха.
В 14.00 на Самарской набережной начнется перфоманс-шествие «Полет жизни» - медитативное красочное променад-шоу, главным украшением которого станет зеркальная птица.
С 18.30 по ул. Полевой пройдет «Парад дружбы народов России», "который завершится большим многонациональным хороводом у памятника Григорию Засекину".
В 19.00 на главной сцене начнется "музыкально-поэтическая программа «День России. Великие русские открытия», сочетающая видеоарт, музыку в исполнении вокально-инструментального коллектива «Волга Фолк Бенд» и поэтическую композицию, посвященную значимости российских первооткрывателей в истории страны и мира".
В 21.00 - выступление российской рок-группы Uma2rman.
Закончится праздник фейерверком с Волги.
Теги: день россии
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