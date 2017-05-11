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 5 июня 2017, 16:52 
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На переправе Октябрьский спуск - Рождествено добавят рейсы

ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» назначает дополнительные рейсы
по грузопассажирскому маршруту «Октябрьский Спуск — Рождествено»:

Дата выполнения

рейса

 Октябрьский спуск Рождествено
Отправление Отправление
06 июня - 19-00
07 июня 22-00 -

Теги: переправа, рейсы

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