5 июня 2017, 16:52
На переправе Октябрьский спуск - Рождествено добавят рейсы
ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» назначает дополнительные рейсы
На переправе Октябрьский спуск - Рождествено добавят рейсы
ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» назначает дополнительные рейсы
по грузопассажирскому маршруту «Октябрьский Спуск — Рождествено»:
|Дата выполнения
рейса
|Октябрьский спуск
|Рождествено
|Отправление
|Отправление
|06 июня
|-
|19-00
|07 июня
|22-00
|-
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
Новости по теме
|
4 июля 2017, 17:15
Запустят дополнительные рейсы по маршруту «Октябрьский Спуск — Рождествено»
Комментариев: 0
|На переправе Самара - турбаза "Ладья" изменилось расписание
29 мая 2017, 17:15
|Расписание паромной переправы до Рождествено изменится
23 мая 2017, 17:10
|Из Самары в Сызрань пустят дополнительные рейсы
17 мая 2017, 17:49
|На паромной переправе из Самары в Рождествено добавят два рейса
11 мая 2017, 09:10
Общество, свежие новости