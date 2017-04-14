Вчера, 13:26

В "Кошелев-проекте" установили новый арт-объект

2 июня в честь Дня защиты детей в Кошелев-проекте установили скульптурк коровы, раскрашеннкю в стиле картин нидерландского художника Пита Мондриана. Новый арт-объект украсил 14-ю очередь микрорайона.

«Современный жилой комплекс – это не только дома, детские сады, школы и магазины, но и территория для создания своего особенного городского арт - пространства. В Крутых ключах сегодня есть все для комфортной жизни, и теперь наша задача сделать улицы района еще более интересными не только для жителей «КОШЕЛЕВ-проекта», но и других районов Самары. Очень надеюсь, что новая скульптура станет еще одной точкой притяжения для жителей и гостей района. А мы со своей стороны гарантируем, что «КОШЕЛЕВ-проект» в ближайшем будущем ждет масса интересных событий»,- сказал главный архитектор Корпорации "Кошелев" Алексей Фадеев.

В честь праздника организаторы подготовили подарки для гостей. Производитель молочных продуктов компания «АЛЕВ» угостила детей вкусными йогуртами, а взрослые получили молочный продуктовый набор.

По словам исполнительного директора АО "АЛЕВ" Юрия Горяйнова, участие компании в таких праздниках является одним из самых интересных и приятных направлений в работе: "Отрадно, что крупные застройщики уделяют такое внимание созданию инфраструктуры в своих жилых районах. В результате появляются такие интересные и уникальные арт-объекты, настоящее украшение".



Во время праздника прошли мастер-класс по раскраске гипсовых фигурок и выступление барабанной школы ANY DRUMS. Информационным партнером мероприятия выступил «Кошелев клуб».



"Добавим, что чуть позже в новом квартале «Бавария» будет установлена еще одна корова - «Полянка». Осенью жители «Кошелев- проекта» приняли участие в конкурсе «Раскрась корову». По эскизам лучших авторов и были созданы скульптуры коров.

Художественное оформление скульптуры давно стало международным флешмобом. Первая подобная художественная акция была проведена в Цюрихе в 1998 году. Основную идею – скульптуру коровы с необычным дизайном – придумал Бит Себергер-Квин, а выставку организовал Вальтер Кнапп", - сообщила пресс-служба корпорации.

Теги: кошелев, корова

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