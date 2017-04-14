В "Кошелев-проекте" установили новый арт-объект
2 июня в честь Дня защиты детей в Кошелев-проекте установили скульптурк коровы, раскрашеннкю в стиле картин нидерландского художника Пита Мондриана. Новый арт-объект украсил 14-ю очередь микрорайона.
«Современный жилой комплекс – это не только дома, детские сады, школы и магазины, но и территория для создания своего особенного городского арт - пространства. В Крутых ключах сегодня есть все для комфортной жизни, и теперь наша задача сделать улицы района еще более интересными не только для жителей «КОШЕЛЕВ-проекта», но и других районов Самары. Очень надеюсь, что новая скульптура станет еще одной точкой притяжения для жителей и гостей района. А мы со своей стороны гарантируем, что «КОШЕЛЕВ-проект» в ближайшем будущем ждет масса интересных событий»,- сказал главный архитектор Корпорации "Кошелев" Алексей Фадеев.
В честь праздника организаторы подготовили подарки для гостей. Производитель молочных продуктов компания «АЛЕВ» угостила детей вкусными йогуртами, а взрослые получили молочный продуктовый набор.
По словам исполнительного директора АО "АЛЕВ" Юрия Горяйнова, участие компании в таких праздниках является одним из самых интересных и приятных направлений в работе: "Отрадно, что крупные застройщики уделяют такое внимание созданию инфраструктуры в своих жилых районах. В результате появляются такие интересные и уникальные арт-объекты, настоящее украшение".
Во время праздника прошли мастер-класс по раскраске гипсовых фигурок и выступление барабанной школы ANY DRUMS. Информационным партнером мероприятия выступил «Кошелев клуб».
"Добавим, что чуть позже в новом квартале «Бавария» будет установлена еще одна корова - «Полянка». Осенью жители «Кошелев- проекта» приняли участие в конкурсе «Раскрась корову». По эскизам лучших авторов и были созданы скульптуры коров.
Художественное оформление скульптуры давно стало международным флешмобом. Первая подобная художественная акция была проведена в Цюрихе в 1998 году. Основную идею – скульптуру коровы с необычным дизайном – придумал Бит Себергер-Квин, а выставку организовал Вальтер Кнапп", - сообщила пресс-служба корпорации.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Сегодня, 14:35
Корпорация "КОШЕЛЕВ" вошла в ТОП-20 застройщиков по вводу жилья в России
Комментариев: 0
|В "Кошелев- проекте" открыли мемориальную табличку в честь Героя Великой Отечественной войны
12 мая 2017, 09:32
|22 квартиры для переселенцев Самаре передаст «Кошелев-проект»
27 апреля 2017, 17:54
| Строительство коттеджного поселка «Русская Америка» начнется в мае
20 апреля 2017, 12:50
|Владимир Кошелев показал строящийся отель Sheraton Виталию Мутко
14 апреля 2017, 17:41
|Сколько стоит отдохнуть на море
Сегодня, 12:35
|В Самарской области отравлений алкоголем было в 2 раза больше, чем в среднем по России
Сегодня, 12:33
|«Восходы» по четырем маршрутам будут ходить по-новому
Сегодня, 09:30
|Глава Тольятти представил своих замов
Сегодня, 09:18
|В Самаре принимают заявки на кинофестиваль «70/30»
Вчера, 17:45