Минстрой региона выдал разрешение на строительство крытого катка в Чапаевске
Получено разрешение на строительство крытого катка с искусственным льдом в Чапаевске (ул. Железнодорожная, 14А).
Как сообщает региональный минстрой, новый спортивный объект вместимостью 400 зрительских мест появится в городе рядом с уже действующим спорткомплексом «Луч».
Планируется строительство 3‑этажного здания с площадью застройки – 4021 м2; общей площадью – 5026,9 м2. Размер ледового поля катка – 30х60м.
Построить первый в городе круглогодичный крытый каток планируют к концу 2018 г.
Сделать проект крытого катка в Чапаевске планировали еще в 2014 г. В июне 2016 г. объявили аукцион по поиску проектировщика. Максимальная цена контракта составляла 7,8 млн рублей. В августе того же года был выбран победитель - ГУП Самарской области «Террниигражданпроект». На торгах ГУП предложил свои услуги за 7,3 млн рублей. Ему отдано предпочтение несмотря на более дешевое предложение от ООО «Вис-проект», которое хотело сделать проект за 5,1 млн рублей.
В документах к аукциону указывалось, что проектировщику необходимо предусмотреть тренажерные, раздевалки, комнаты инструкторского состава, судейскую, тренерскую, санузлы, душевые, помещение для хореографии и ритмической гимнастики, вестибюль, гардероб, кассу, комнату администратора, буфет, вспомогательные помещения для проката и хранения коньков с кабинами для переодевания, мастерскую для точки коньков, медпункт, комнату охраны, радиоузел.
После постройки в здании планируется также проводить концерты, собрания и конференции.
Рядом с катком должен быть построен гараж для ледозаливочной машины.
Ранее сообщалось, что стоимость крытого катка в Чапаевске не должна превышать 350 млн рублей. Строиться каток будет на деньги областного бюджета.
Госэкспертизу проект катка прошел в феврале этого года.
Теги: крытый каток, минстрой, чапаевск
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