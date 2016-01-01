Вчера, 12:46

Разрешили реконструировать базу «Крыльев» на ул. Шушенской в Самаре

Получено разрешение на реконструкцию тренировочной площадки ФК "Крылья Советов", на ул. Шушенская, 50а в Самаре. Об этом сообщает Минстрой Самарской области.

Экспертиза одобрила проектную документацию реконструкции учебно-тренировочной базы ПФК «Крылья Советов» в марте.

Разрабатывало проект ООО «ГеоСпецСтрой» (г. Санкт-Петербург) за 2,450 млн рублей. Смету работ на 78,247 млн рублей госэкспертиза утвердила 15 августа 2016 г., сообщало правительство.

В декабре прошлого года был объявлен аукцион по поиску подрядчика на 70, 106 млн. Выбрали его в феврале. На аукцион была подана только одна заявка, сообщалось в аукционной документации. От АО «Бамард», которое запросило за свои услуги 69, 755 млн.

Приступить к работам победитель конкурса должен был еще в апреле. Закончить все работы – в конце октября.

На территории тренировочной площадки, как это предусмотрено проектом, будет:

- футбольное поле размером 105 х 68 м;

- система освещения;

- система дренажа и ливневой канализации;

- система автоматического полива.

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