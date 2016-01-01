Главное за сегодня: 
За окном: +22, завтра: +19
 Вчера, 12:46 
Рейтинг: 0 
Разрешили реконструировать базу «Крыльев» на ул. Шушенской в Самаре

Получено разрешение на реконструкцию тренировочной площадки ФК "Крылья Советов", на ул. Шушенская, 50а в Самаре. Об этом сообщает Минстрой Самарской области.  

Экспертиза одобрила проектную документацию реконструкции учебно-тренировочной базы ПФК «Крылья Советов» в марте. 

Разрабатывало проект ООО «ГеоСпецСтрой» (г. Санкт-Петербург) за 2,450 млн рублей. Смету работ на 78,247 млн рублей госэкспертиза утвердила 15 августа 2016 г., сообщало правительство. 

В декабре прошлого года был объявлен аукцион по поиску подрядчика на 70, 106 млн. Выбрали его в феврале. На аукцион была подана только одна заявка, сообщалось в аукционной документации. От АО «Бамард», которое запросило за свои услуги 69, 755 млн.

Приступить к работам победитель конкурса должен был еще в апреле. Закончить все работы – в конце октября. 

На территории тренировочной площадки, как это предусмотрено проектом, будет:

- футбольное поле размером 105 х 68 м;

- система освещения;

- система дренажа и ливневой канализации;

- система автоматического полива.

 

 

 

Теги: реконструкцию тренировочной площадки ФК "Крылья Советов" на ул. Шушенская, 50а, , АО Бамард

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios