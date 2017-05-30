Какие дороги перекроют в Самаре в июне
Сегодня в Самаре начались ремонты теплосетей, предупреждает администрация города. До 25 июня по очереди будет ограничено движение транспорта на следующих участках:
- с 08:00 2 июня до 23:00 4 июня - по ул. Первомайской на участке протяженностью 20 метров от ул. Молодогвардейской в направлении ул. Лесной;
- с 22:00 2 июня до 23:00 4 июня - по ул. Дыбенко от ул. Авроры до ул. Ивана Булкина;
- с 22:00 2 июня до 23:00 4 июня - по ул. Молодогвардейской от ул. Полевой до ул. Маяковского;
- с 08:00 5 июня до 23:00 9 июня - по ул. Комсомольской от ул. Максима Горького до ул. Водников, по ул. Комсомольская от ул. Водников до ул. Алексея Толстого, а также по четной стороне ул. Алексея Толстого на пересечении с ул. Комсомольской;
- с 08:00 10 июня до 23:00 10 июля - по ул. Алма-Атинской на участке от ул. Черемшанской до ул. Енисейской;
- с 08:00 24 июня до 08:00 25 июня - по ул. Солнечной на участке протяженностью 50 метров от ул. Георгия Димитрова в сторону ул. Ташкентской.
Изменится и схема движения общественного транспорта.
Автобусы №№ 24, 92 – будут ездить по ул. Молодогвардейской, Маяковского, Галактионовской, Полевой.
Автобусы №№ 11, 205, 295 - по ул. Максима Горького, Крупской, Алексея Толстого.
Автобусы №№ 12, 21, 68, 89, 264, 268, 297 - по ул. Алма-Атинской, Енисейской, пер. Ташкентскому, ул. Ставропольской, Пугачевской, Черемшанской, Алма-Атинской.
Автобус № 9 - по ул. Алма-Атинской, Енисейской, пер. Ташкентскому, ул. Ставропольской.
Троллейбусы № 16 на время проведения работ не будут ездить по ул. Комсомольской.
Теги: самара, ремонты, перекрытие дорог
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