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Результаты по профильной математике будут известны к 16 июня

ЕГЭ по профильной математике в Самарской области сдавали сегодня 9414 выпускников, сообщает минобразования области. 

Установленный минимальный балл – 27. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 16 июня .

На следующей неделе выпускники будут сдавать ам предстоит сдать три экзамена:

5 июня – ЕГЭ по обществознанию;

7 июня – по физике и литературе;

9 июня – обязательный экзамен по русскому языку.

Теги: егэ, самарская область

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