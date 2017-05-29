Результаты по профильной математике будут известны к 16 июня
ЕГЭ по профильной математике в Самарской области сдавали сегодня 9414 выпускников, сообщает минобразования области.
Установленный минимальный балл – 27. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 16 июня .
На следующей неделе выпускники будут сдавать ам предстоит сдать три экзамена:
5 июня – ЕГЭ по обществознанию;
7 июня – по физике и литературе;
9 июня – обязательный экзамен по русскому языку.
Теги: егэ, самарская область
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