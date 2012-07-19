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Куда сходить с ребенком в июне

Выбор недорогих развлечений в Самаре невелик, и не остаётся ничего другого, как постоянно искать что-то новое. В начале мая На ул. Физкультурной, 90а открылся лазертаг-клуб "Бункер". Мы пообщались с его представителем.

- Что же такое лазертаг?

- Лазертаг – это высокотехнологичная тактическая игра, в основе которой заложена имитация реального боя. Не важно, сколько вам лет, держали ли вы когда-нибудь оружие в руках, и есть ли у вас специальная подготовка, вы можете испытать себя в роли участника реальных боевых действий.

- Вы говорите, что большинство людей, которые приходят к вам, возвращаются снова?

- Игра у нас построена таким образом, что ее динамика меняется каждые несколько минут. Увлекательные сценарии не дают заскучать никому из игроков. А военные укрепления, форма, специально подобранное освещение и музыкальное сопровождение погружает в другую реальность.

- С какого возраста у вас можно играть?

- У нас с удовольствием играют как шестилетние дети, так и взрослые любого возраста.

- Есть ли специальные люди, которые объяснят новичка, что и как нужно делать, проведут игру, будут следить за безопасностью?

- Да, конечно. Инструкторы – это наша гордость. Во время игры обязательно присутствует минимум два инструктора со специальным образованием, опытом работы с детьми и с опытом проведения различных игр. Они моментально определяют, когда нужно сменить сценарий, чтобы интерес к игре постоянно рос. Мы находим общий язык с любым ребёнком!

- Обычно после таких игр все приходят грязные, у вас можно испачкаться?

- Мы следим за чистотой, и вся площадка бункера была предварительно обеспылена и загрунтована, а при желании можно надеть игровую форму - у нас она любых размеров.

- А можно ли у вас отметить день рождения или просто посидеть отдохнуть после игры? Или подождать ребёнка пока он играет?

- Да, у нас есть специальная комната отдыха, где можно как просто отдохнуть, так и посидеть за столом.

- Что еще вы можете предложить?

- Во-первых, мы возвращаем деньги, если вам не понравилось после 10 минут игры (хотя такого ещё не случалось). Во-вторых, у нас последние поколение оборудования для игры, а в-третьих, музыка и свет у нас со всех сторон игрового зала, а это стимулирует воображение, способствует динамике игры и делает ее более интересной.

- Говорят, у вас скоро пройдет турнир?

- Да, 11 и 12 июня. Турнир любительский, и все команды получают призы от партнёров клуба. Чем дальше проходит команда, тем больше призов получает.

- У вас есть группа в ВК, где можно посмотреть фотографии с игр, ознакомиться с отзывами? И как попасть к Вам на игру?

- Да, есть vk.com/lasertagbunker. Там же можно и забронировать игру.

На правах информационного партнерства

Теги: лазертаг

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