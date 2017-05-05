Вчера, 15:29

Запрет на проезд большегрузов в дневное время парализует работу производителей продуктов

pixabay.com

Как стало известно Самара. ру, крупнейшие предприятия пищевой отрасли Самарской области готовят обращение к губернатору Николаю Меркушкину с просьбой доработать проект регионального закона о запрете на передвижение большегрузов.

В минувший вторник, 30 мая, Самарская губернская дума одобрила следующие изменения в статью 3 Закона Самарской области «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Самарской области»:

«3) подготовка к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года – в отношении движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, а также транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, имеющих разрешенную максимальную массу более 8 тонн, в период с 6 до 22 часов, за исключением:

а) транспортных средств аварийных и спасательных служб для предотвращения и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведения неотложных работ, связанных с обеспечением нормального функционирования объектов жизнедеятельности населения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) транспортных средств, используемых для содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог;

в) транспортных средств, используемых для транспортирования отходов производства и потребления;

г) транспортных средств, используемых для транспортирования цементно-бетонных смесей;

д) транспортных средств, используемых для реализации мероприятий в соответствии с государственной программой Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», утвержденной Правительством Самарской области.». «3) подготовка к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года – в отношении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, а также транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов».

Предполагается, что одобренные ограничения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования новой редакции закона. И будут действовать до 14 июня 2018 г. Пока одобренный депутатами закон не подписан губернатором области.

Как видно из приведенного текста закона, под запрет на дневное передвижение попадают и большегрузы, которые доставляют сырье и продукцию хлебозаводов, кондитерской фабрики Nestle, Самаралакто, «Балтики» и др.

Как сообщили Самара. ру представители нескольких самарских предприятий, принятие закона поставило их в тупик. Если этот закон вступит в силу, предприятия остановятся, уверены представители компаний.

Представители компаний уже направили письма министру сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексею Попову, настаивая на разъяснениях. «В том виде, в котором закон принят, к нему масса вопросов у юристов, - сказал Самара. ру представитель одной из самарских компаний. – Трактовать этот закон в существующем виде можно как угодно». Компании просят доработать закон, добавив в перечень не попадающего под запрет транспорт, перевозящий сырье и продукты питания.

У всех предприятий пищевой промышленности – круглосуточный цикл работы, завязанный на сотнях поставщиков сырья, дистрибуторах, торговых сетях.

Нарушение рабочего цикла на такой длительный период может привести к большим убыткам компаний из-за срыва сроков и порчи сырья, простоям, увольнениям. А нарушение работы предприятий пищевой промышленности напрямую скажется на потребителях. Значит, существует реальная угроза недопоставок продуктов гражданам.

Самая маленькая из грозящих проблем, говорит директор по корпоративным отношениям региона Центр (Волга) ГК Danone в России Мария Жаркова, в том, что «мы не успеем за отведенный интервал времени разгрузить и загрузить все машины. А это означает, что десятки фур и молоковозов парализуют движение на Заводском шоссе днем, когда действует запрет на их передвижение».

Отметим, при рассмотрении законопроекта в губернской думе в минувший вторник предложение доработать проект высказал глава комитета по строительству Владимир Кошелев. «Я убежден, что мы слишком торопимся по его принятию», - сказал он. – Вопрос не проработан…».

Кошелев предложил еще раз изучить законопроект на заседаниях комитетов по транспорту и строительству, а затем вынести его на внеочередное заседание губдумы. С тем, что законопроект «сырой», согласился только министр строительства Самарской области Александр Баландин, который увидел в запрете дневных передвижений большегрузов угрозу для объектов строительства к ЧМ-2018.

Законопроект был размещен на сайте думы 17 апреля, и с ним мог ознакомиться и внести свои предложения каждый желающий, ответил на это представитель комитета по транспорту.

Как сообщается на сайте губдумы, с 10 апреля по 19 мая, когда законопроект был доступен для публичных консультаций, не поступило ни одного предложения о внесении в него изменений.

Разработчик законопроекта – комитет губернской думы по транспорту – считает, что с принятием «возникнут трудности в деятельности владельцев грузовых транспортных средств разрешенной максимальной массы свыше 8 тонн», а также «возрастет нагрузка на сотрудников Управления ГИБДД Главного Управления МВД России по Самарской области».

А выгоды получат:

- министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области и органы местного самоуправления, для которых «облегчится работа по организации движения транспортных средств»;

- население Самарской области, которое «получит улучшенную пропускную способность автомобильных дорог».

«Риски недостижения цели правового регулирования или возможные негативные последствия от принятия нормативного правового акта: не выявлены», - говорится Отчете об оценке регулирующего воздействия правового управления аппарата губернской думы.

Теги: большегрузы, производители, продукты, губдума

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