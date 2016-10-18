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В сквере на ул. Молодогвардейской восстановят фонтан

По сообщению мэрии Самары, во время капитального ремонта улицы Молодогвардейской будет восстановлен фонтан в сквере, расположенном вдоль комплекса домов, известного как «Шанхай». Представители общественного совета микрорайона предоставили главе города Олегу Фурсову старые фотографии сквера, благодаря которым можно будет восстановить первоначальный облик территории.

«В течение недели мы просчитаем сумму затрат на устройство фонтана. Его, конечно же, нужно восстановить, поддержать инициативу общественности», - сказал Фурсов.

Ремонт сквера начался более месяца назад. Уже демонтировано старое покрытие, спилены аварийные деревья, идет укладка новой плитки и монтаж уличного освещения. Они выполнены на 20%.

"Глава Самары поручил подготовить эскизные решения проекта реконструкции фонтана. Они будут утверждаться с участием общественности", - обещает пресс-служба мэрии.

Теги: фонтан, молодогвардейская

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