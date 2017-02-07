Вчера, 15:06
Синоптики обещают ветер и грозу
Во время грозы, по совету МЧС, не стоит находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами.
Синоптики обещают ветер и грозу
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», 3 июня днем в большинстве районов Самарской области пройдут кратковременные дожди. Также ожидается гроза с северо-западным ветром 7-12 м/с, его порывы могут достигать 15-20 м/с.
Во время грозы, по совету МЧС, не стоит находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами.
Теги: погода
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