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Синоптики обещают ветер и грозу

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», 3 июня днем в большинстве районов Самарской области пройдут кратковременные дожди. Также ожидается гроза с северо-западным ветром 7-12 м/с, его порывы могут достигать 15-20 м/с.

Во время грозы, по совету МЧС, не стоит находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами.

Теги: погода

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