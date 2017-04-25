"Роснефть" выделит на Дворец спорта в Самаре еще 360 млн рублей
"Роснефть" выделит 460 млн рублей на реализацию нескольких проектов в Самарской области. 360 млн рублей из них будет направлено на реконструкцию Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре. Еще 100 млн рублей на социальные объекты получат муниципалитеты.
Соответствующее соглашение подписали на Петербургском экономическом форуме губернатор Николай Меркушкин и исполнительный директор ПАО "Роснефть"
В феврале 2015 г. дворец спорта перешел в собственность Самарской области. В мае глава региона объявил стоимость его реконструкции - порядка 1,7 млрд рублей.
В июле 2015 г. стоимость реконструкции снизилась до 500-800 млн рублей.
В конце ноября 2016 г. стало известно, что на проект и реконструкцию самарского Дворца спорта из бюджета Самарской области выделят дополнительно 199 млн рублей. Эти деньги - пожертвования АО «Самаранефтегаз».
В начале декабря прошлого года губернатор Самарской области заявил, что существующее здание все же снесут и построят новый дворец спорта на 5000 зрителей.
Ранее работы по демонтажу старого дворца хотели начать 1 июня. Начало строительства нового сооружения наметили на 1 июля. Как сообщило в конце марта облправительство, завершить основные работы по возведению объекта планируется к июню 2018 г. При строительстве нового дворца спорта будут использовать сваи существующего здания, что позволит ускорить и удешевить процесс строительства.
9 июня должен определиться подрядчик, который в августе снесет существующее здание Дворца спорта. Начать работы он должен в июле. Начальная цена контракта - 75,830 млн рублей.
Вчера был объявлен аукцион по поиску подрядчика, который проведет инженерные изыскания, а также подготовит смету работ по строительству нового Дворца спорта за 49,156 млн рублей.
Теги: роснефть, дворец спорта
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