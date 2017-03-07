Самаранефтегаз стал победителем первого тура спартакиады НК «Роснефть»
В Самаре на стадионе «Локомотив» состоялось торжественное закрытие первого тура XIII летней спартакиады ПАО «НК «Роснефть». В спартакиаде участвовали 8 команд, представляющих дочерние общества АО «Самаранефтегаз», АО «Новокуйбышевский НПЗ», ПАО «Самаранефтехимпроект», ООО «РН-Учет», ООО «СамараНИПИнефть», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», АО «Сызранский НПЗ», ПАО «Самаранефтегеофизика». Всего - более 300 человек.
Спартакиада длилась три дня, спортсмены соревновались в таких видах спорта, как мини-футбол, баскетбол, волейбол, шахматы, настольный теннис, перетягивание каната, бильярд, боулинг, силовое двоеборье (гиревой спорт, толкание ядра), легкая атлетика (легкоатлетическая эстафета, кросс), а также в бильярде и боулинге.
Команда АО «Самаранефтегаз» завоевала по итогам спартакиады пять золотых наград, пять – серебряных и одну бронзу, что позволило ей занять первую строчку турнирной таблицы общекомандного зачета. На втором месте – спортсмены АО «Новокуйбышевский НПЗ», на третьем – ПАО «Самаранефтегеофизика».
Вручая награды победителям, генеральный директор АО «Самаранефтегаз» Гани Гилаев отметил, что спортивное движение в Роснефти активно развивается, и стремление к здоровому образу жизни стало одной из важных составляющих успешной работы. По его словам, целеустремленность, настойчивость, упорство, воля к победе — качества, необходимые в спорте — помогают не только ставить новые рекорды и завоевывать медали, но и добиваться полноценной реализации в профессиональной деятельности.
"По итогам прошедших соревнований на самарской земле были выявлены сильнейшие команды и спортсмены. Но проигравших на этом стадионе нет. Есть те, кто не победил сегодня, но обязательно выиграют завтра. Каждый из вас будет чемпионом!" – подчеркнул Гани Гилаев.
Теги: самаранефтегаз
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