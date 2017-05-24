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До 17 июня не будет горячей воды у потребителей Самарской ТЭЦ

Со 2 по 17 июня  отключено горячее водоснабжение в границах улиц: проспект Карла Маркса, Гастелло, Ново-Садовая, Советской Армии, Стара Загора, 22 Партсъезда, Фадеева, Ново-Вокзальная, Стара Загора, Ташкентская.
Об этом напоминает пресс-служба ПТС. 
 

Теги: птс, горячая вода

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