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До 17 июня не будет горячей воды у потребителей Самарской ТЭЦ

Со 2 по 17 июня отключено горячее водоснабжение в границах улиц: проспект Карла Маркса, Гастелло, Ново-Садовая, Советской Армии, Стара Загора, 22 Партсъезда, Фадеева, Ново-Вокзальная, Стара Загора, Ташкентская.

Об этом напоминает пресс-служба ПТС.

Теги: птс, горячая вода

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