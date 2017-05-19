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Директор ООО «СтавропольСтройСервис» предстанет перед судом

В Тольятти направлено в суд уголовное дело в отношении директора ООО «СтавропольСтройСервис» Александра Ушмаева. «Он обвиняется в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы из корыстной и иной личной заинтересованности (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ)», - сообщила прокуратура. Всего он не выплатил 860 сотрудникам 73 млн рублей.

По версии следствия, Ушмаев с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. подписал протоколы совместного решения о погашении взаимных задолженностей с коммерческим партнером. Согласно решениям, прибыль предприятия перечислялась на счета партнера. Общая сумма соглашений составила более 256 млн рублей.

В январе 2016 г.прокуратура Тольятти сообщила, что деятельность ООО «СтавропольСтройСервис» была приостановлена на 30 суток. Из-за невыполнения требования прокуратуры о своевременной выплате заработной платы сотрудникам ООО.

Позже омбудсмен Ольга Гальцова заявила, что намерена обратиться в прокуратуру и минтруда Самарской области, чтобы разрешить ситуацию с долгами по зарплате на предприятия «СтавропольСтройСервис».

"По данным на 12 марта ООО «СтавропольСтройСервис» задолжало 408 работникам (общая численность работающих – 820 человек) более 54 млн рублей", - сообщалось на сайте омбудсмена.

К концу марта прокуратура обнаружила, что ООО должно 879 сотрудникам 63,9 млн рублей.

28 апреля прокуратура Центрального района Тольятти сообщила о том, что в апреле ООО осталось должно 176 своим работникам 2, 615 млн рублей.

29 апреля стало известно, что задержан генеральный директор тольяттинского ОАО «Автозаводстрой» (АО «Промышленное строительство») Игорь Кадыров. По версии прокуратуры, ОАО «Автозаводстрой» использовало поддельные банковские гарантии при заключении договоров строительного подряда.

В мае прошлого года, прокуратура Центрального района Тольятти сообщила, что ООО не платило сотрудникам с марта 2015 г. по май 2016 г.

«Установлено, что общая сумма невыплаченной работникам «СтавропольСтройСервис» заработной платы составляет не менее 63 млн 220 тыс. рублей», - сообщала прокуратура.

Теги: «СтавропольСтройСервис», зарплата, прокуратура

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