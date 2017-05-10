Когда устранят последствия урагана в Шенталинском районе
В пос. Ясная Поляна, который пострадал от грозы, восстановят электроснабжения в 15.00 (мск), газоснабжение 13.00 (мск) 2 июня, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
К 8 утра сегодняшнего дня восстановлено электроснабжение и газоснабжение 18 частных жилых домов.
Всего к ликвидации последствий привлечено 46 человек и 14 единиц техники.
1 июня в результате прохождения грозового фронта по территории Самарской области, в пос. Ясная Поляна Шенталинского района были повреждены конструкции крыш 10 частных жилых домов (3 разрушены полностью, 7 повреждены частично), в которых проживает 17 человек, в том числе 2 детей; также были повреждены 3 опоры и 200 метров линий электропередач; 200 метров газопровода низкого давления диаметром 50 мм.
В результате происшествия пострадавших нет.
Без электро-, газоснабжения оставались 20 частных жилых домов с населением 66 человек.
Теги: мчс, шторм, ураган, ясная поляна
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