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Прощание с экс-президентом АвтоВАЗа состоится 3 июня
Прощание с экс-президентом АвтоВАЗа состоится 3 июня
1 июня на 83-м году жизни скончался почетный гражданин Тольятти, экс-генеральный директор АвтоВАЗа Алексей Николаев.
Прощание с Николаевым состоится 3 июня с 11:00 в Спасо-Преображенском соборе (Революционная, 19).
Похороны пройдут в 13:20 на Баныкинском кладбище (Центральный р-н, ул. Баныкина, 41).
Теги: некролог
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