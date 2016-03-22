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Прощание с экс-президентом АвтоВАЗа состоится 3 июня

1 июня на 83-м году жизни скончался почетный гражданин Тольятти, экс-генеральный директор АвтоВАЗа Алексей Николаев.

Прощание с Николаевым состоится 3 июня с 11:00 в Спасо-Преображенском соборе (Революционная, 19).

Похороны пройдут в 13:20 на Баныкинском кладбище (Центральный р-н, ул. Баныкина, 41).

 

 

Теги: некролог

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