Безработных в Тольятти на 3 тыс. больше, чем вакансий
Численность безработных граждан в Тольятти на 2 мая составила 7103 человек, из которых половина приходится на женщин.
За неделю получили статус безработного 191 человек, трудоустроено 107 безработных.
Уровень регистрируемой безработицы - 1,71%.
К концу этой недели открыто 4037 вакансий, из которой 41,8% - места для рабочих.
Напряженность на рынке труда составила 1,8 человек на 1 свободное рабочее место.
Теги: безработица, вакансии, тольятти
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