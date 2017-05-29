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Безработных в Тольятти на 3 тыс. больше, чем вакансий

Численность безработных граждан в Тольятти на 2 мая составила 7103 человек, из которых половина приходится на женщин.

За неделю получили статус безработного 191 человек, трудоустроено 107 безработных.

Уровень регистрируемой безработицы - 1,71%.

К концу этой недели открыто 4037 вакансий, из которой 41,8% - места для рабочих.

Напряженность на рынке труда составила 1,8 человек на 1 свободное рабочее место.

Теги: безработица, вакансии, тольятти

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