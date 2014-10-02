Сегодня, 11:06

Авиакомпания ВИМ-Авиа отменила все чартерные рейсы до 15 июня

«Авиакомпания ВИМ-АВИА объявляет о сокращении чартерной программы рейсов до 15 июня. Решение связано с необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трех воздушных судов с планового обслуживания.

01 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться, однако руководство компании посчитало скорость восстановления рабочего графика недостаточной, поэтому было принято решение о кардинальной коррекции расписания за счет чартерной программы. При этом все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены».

Такое сообщение пресс-служба авиакомпании разместила в своей группе Вконтакте.

Из Самары авиаперевозчик работает на направлении в Анталью и Даламан (Турция). В Анталью заявлены чартеры с 31 мая по 2 июля по средам, четвергам и воскресеньям. А с 5 июня – и по понедельникам. В Даламан – по средам, а с 4 июня – и по воскресеньям.

Задержки вылетов у авиакомпании начались 29 мая. Как тогда сообщали СМИ со ссылкой на директора по связям с общественностью «ВИМ-Авиа» Елену Федорову, проблемы возникли из-за позднего возврата самолетов авиакомпании из техобслуживания, а также из-за резко выросшего потока пассажиров.

Теги: ВИМ-АВИА, чартеры

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