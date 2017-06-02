2 июня 2017, 11:00

В мае продажи Lada выросли на 22%

Продажи автомобилей Lada в России в прошлом месяце выросли почти на 22% примерно до 25 100 машин, рассказал «Ведомостям» представитель АвтоВАЗа. По итогам пяти месяцев продажи выросли на 10,5% от уровня января-мая 2016 г. - 112 800 машин.

По словам представителя АвтоВАЗа, продажи Lada на российском рынке растут с июля 2016 г.

«Эффект низкой базы – основная причина роста продаж Lada, - сообщил топ-менеджер одной из дилерских компаний АвтоВАЗа. - В мае прошлого года часть моделей Lada были в дефиците, из-за чего марка тогда чувствовала себя хуже рынка».

В целом в 2017 г. может быть продано 280 000–300 000 Lada (рост на 13%), говорил президент АвтоВАЗа Николя Мор в марте.

В апреле продажи автомобилей Lada выросли на 7% от уровня апреля 2016 г. – 26 337 против 24 648 авто год назад. Всего за январь-апрель АвтоВАЗ продал 87 784 автомобиля, это на 7,7% больше, чем год назад – 81 527 авто.

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