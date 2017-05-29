Сегодня, 10:13

Контракт с Андреем Тихоновым "Крылья" подпишут по схеме "1+1"

Контракт самарского футбольного клуба "Крылья Советов" с главным тренером Андреем Тихоновым рассчитан на один год с возможностью пролонгации еще на год, заявил агентству "Р-Спорт" председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.

1 июня губернатор региона сообщил, что "контракт будет подписан в самое ближайшее время, после чего бывший игрок нашей команды приступит к тренерской работе в «Крыльях»".

Андрей Тихонов выступал за футбольные клубы "Спартак" (Москва), "Химки", "Локомотив" (Астана). За "Крылья Советов" Тихонов провёл 147 матчей и забил 28 голов. По завершении игровой карьеры Тихонов работал в тренерском штабе московского "Спартака" и "Краснодара". В 2016 г. возглавил красноярский "Енисей", с которым добился лучшего результата в истории клуба.

"Новый главный тренер будет представлен игрокам 8 июня, когда команда выйдет из отпуска", - сообщила пресс-служба самарского клуба.

Напомним, по итогам завершившегося чемпионата самарцы покинули премьер-лигу, заняв 15-е место. Следующий сезон "Крылья" проведут в ФНЛ.

Теги: крылья советов, тихонов

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.