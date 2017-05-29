Контракт с Андреем Тихоновым "Крылья" подпишут по схеме "1+1"
Контракт самарского футбольного клуба "Крылья Советов" с главным тренером Андреем Тихоновым рассчитан на один год с возможностью пролонгации еще на год, заявил агентству "Р-Спорт" председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.
1 июня губернатор региона сообщил, что "контракт будет подписан в самое ближайшее время, после чего бывший игрок нашей команды приступит к тренерской работе в «Крыльях»".
Андрей Тихонов выступал за футбольные клубы "Спартак" (Москва), "Химки", "Локомотив" (Астана). За "Крылья Советов" Тихонов провёл 147 матчей и забил 28 голов. По завершении игровой карьеры Тихонов работал в тренерском штабе московского "Спартака" и "Краснодара". В 2016 г. возглавил красноярский "Енисей", с которым добился лучшего результата в истории клуба.
"Новый главный тренер будет представлен игрокам 8 июня, когда команда выйдет из отпуска", - сообщила пресс-служба самарского клуба.
Напомним, по итогам завершившегося чемпионата самарцы покинули премьер-лигу, заняв 15-е место. Следующий сезон "Крылья" проведут в ФНЛ.
Теги: крылья советов, тихонов
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31 мая 2017, 16:29
|Кандидатура главного тренера "Крыльев Советов" определится сегодня
31 мая 2017, 10:34
|У пляжных "Крыльев Советов" новый тренер
30 мая 2017, 09:54
|Скрипченко может покинуть "Крылья Советов"
29 мая 2017, 15:26