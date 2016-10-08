В центре Самары ограничено движение транспорта
Из-за Крестного хода в день памяти святителя Алексия временно ограничено движение транспорта в центре Самары на следующих участках:
- с 10:00 до завершения мероприятия - по ул. Некрасовской от ул. Ленинской до ул. Куйбышева;
- с 11:00 до завершения мероприятия - по ул. Куйбышева от ул. Некрасовской до ул. Венцека;
- с 11:30 до завершения мероприятия - по ул. Венцека от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького.
Теги: крестный ход, ограничение движения
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